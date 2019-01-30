Синоптик рассказала, как долго продержится в Украине теплая погода

В среду, 31 января, по всей Украине, кроме восточных областей, ожидаются осадки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха ожидается ночью около нуля. Днем +1 + 4 градуса, на юге +4 +9, в Крыму до +10 +14 градусов. На Востоке и Западе - ближайшей ночью 0 -3 градуса мороза, днем около нуля.

В Киеве 31 января облачно, сыро, туманы, морось, дождь. Ночью и днем температура воздуха - одинаково 0 + 2 градуса.

Диденко отмечает, что с 8 февраля в Украине ожидается похолодание.

Также синоптик напоминает об опасности гололеда на улицах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.