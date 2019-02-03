Очень мудро и правильно: Тимошенко отметила символизм в интронизации Епифания

Юлия Тимошенко и депутаты фракции "Батькивщина" приняли участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которая сегодня состоялась в Софии Киевской.

"Искренне поздравляю митрополита! Поздравляю всех прихожан, всех верующих с созданием поместной православной церкви. Это очень большое и значимое событие, к которому украинский народ шел несколько долгих и тяжелых веков. Верю, что впереди у нас путь побед и успехов. Верю в Украину! Верю в нас всех", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что очень величественно, трогательно и символично, что митрополит Епифаний провел службу на могиле великого патриарха Владимира.

"Это очень мудро и правильно", - добавила политик.

Тимошенко также обратила внимание на то, что это знаковое для Украины и предстоятеля ПЦУ событие произошло в день его рождения.

На богослужении присутствовали константинопольские иерархи, высшее духовенство, руководство страны, члены правительства, народные депутаты.