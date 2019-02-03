Перед носом у врага: в сети рассказали о герое ДАПа: фото

45-летний доброволец 74-го разведывательного батальона Александр Колодяжный, рискуя собой, установил украинский флаг над старым терминалом Донецкого аэропорта перед носом у врага.

Об этом сообщает фонд Вернись живым в Facebook.

Он стал главным героем фейковых новостей пропагандистов, которые заявили, что уничтожили группу "офицера Колодяжного".

Также он дважды заезжал в аэропорт осенью 2014 года. Был среди первых бойцов, принимавших Авдеевскую промзону, и получил два ранения в этом районе.

"Выезд из ДАПу был опаснее, чем заезд. Когда мы выезжали после первой ротации, нас обстреляли. Было слышно, как по броне шара стучат", - вспоминает Александр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото украинских героев, погибших на Донбассе в январе.