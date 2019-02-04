Появилась реакция сети на выдвижение Данилюка в президенты

Пользователи соцсетей положительно оценили выдвижение лидера гражданского движения "Спільна справа", Александра Данилюка в кандидаты на пост президента Украины.

Данилюк, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны Украины и нынешний глава Центра оборонных реформ, который 27 января предоставил документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента, на собственной странице в Facebook опубликовал программу кандидата, и объяснил, зачем он вообще принимает участие в избирательной гонке.

"Через пять лет после Революции Достоинства и начала российской агрессии против нашего государства Украина снова столкнулась с вызовами, от которых зависит не только ее судьба, но и само существование. Используя все имеющиеся у нее инструменты гибридной войны и многочисленную агентуру, Россия стремится вновь вернуть Украину в свою орбиту. Противник сделает все возможное для того, чтобы в результате выборов 2019 к власти пришли те, кто с ним открыто или скрыто сотрудничают ..." - написал Данилюк.

Он отметил, что "для выполнения задач по остановке реванша Кремля, сохранения стратегического курса на евро- и евроатлантическую интеграцию, обеспечения стремительного экономического развития, которое создаст для украинцев возможности для самореализации в Украине, построения эффективной системы национальной безопасности и обороны гражданское движение "Спільна справа" требует качественного представительства прежде всего в украинском парламенте, выборы в который состоятся в октябре этого года".

"Участие в президентских выборах является фактическим началом парламентской кампании "Спільної справи", возможностью мобилизовать наших активистов и сторонников", - пояснил Данилюк.

В свою очередь пользователи соцсети поддержали решение Данилюка.

"Мы за тебя с Майдана, жаль, что ты не попал в парламент, ты наша надежда на будущее", "наконец, хотя бы один кандидат с правильным видением и не ангажированным мозгом", "Вашу предвыборную программу уже начали распространять через сарафанное радио" - написали они в Facebook.

Пользователи соцсети обратили внимание, что Данилюк едва ли не единственный кандидат, который поддерживает свободное владение гражданами оружия. Также читатели оставляли в комментариях фотографии исторических наклеек, которые "Спільна справа" распространяла на Майдане во время Революции Достоинства: "Я не уйду с Майдана до отставки Януковича", "Я здесь не за деньги", "Революции - да, имитации - нет".

Адвокат по образованию Александр Данилюк, один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства. С началом украино-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практическом противодействии российской гибридной агрессии.

Ранее политолог Владимир Цыбулько прокомментировал появление Данилюка среди кандидатов на должность президента, как "смену поколений" в украинской политике.