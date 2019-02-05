Оккупанты устроили апокалипсис в Крыму: появились показательные фото

В сети опубликовали фото пустующего железнодорожного вокзала оккупированного Симферополя.

Снимки в Twitter опубликовал блогер Данило Клісовський.

"Вот как сейчас выглядят "Ворота Крыма". Будто это даже не оккупация, а пост-апокалипсис, одновременно исчезновения всех людей. Могу уверенно заявить, что все люди туристического бизнеса в Крыму тихо ненавидят "крымскую весну". Тишина не длится вечность", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", оккупационная администрация Крыма предлагает использовать захваченный полуостров для незаконных поставок товаров из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Сирию.

Также в сети показали грустные фото из Крыма.