Оккупированный Крым предупредили о резком ухудшении погоды: даты похолодания

С четверга, 7 февраля, в оккупированном Крыму после периода теплой погоды наступит резкое похолодание.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Управление МЧС России по Крыму" обнародовало экстренное предупреждение, в котором сообщается об усилении ветра, гололедице и снеге с дождем.

"После продолжительной теплой, сухой погоды, 7 и 8 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: снег с дождем, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 10 градусов: ночью 0… -5 градусов, днем 0… +5", – говорится в сообщении.

Ранее в Крыму температура воздуха достигала 16 градусов тепла.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели.