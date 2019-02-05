РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

17:03
В Кабмине и у Порошенко отреагировали на скандал вокруг Супрун
16:54
Паника в Москве из-за массового минирования: силовики ищут "украинский след"
16:50
В Испании суд вынес громкий приговор знаменитому тренеру
16:40
Победительница "Україна має талант" покорила американское шоу
16:34
Топ-кандидатов в президенты сделали героями ярких фотожаб
16:30
Появились новые детали смерти рэпера Децла
16:05
Украинский чемпион может сразиться за титул со "Штормом" из Колумбии
15:58
Погода испортит киевлянам выходные: опубликован прогноз
15:58
Во Львове полицейские попали в ловушку, приехав на вызов об изнасиловании: фото
15:50
В платье за шесть тысяч гривен: Ефросинина восхитила образом
15:43
​Гривня может упасть уже в ближайшие дни: названа причина
15:35
"Динамо" не сумело обыграть скромный шведский клуб
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Оккупированный Крым предупредили о резком ухудшении погоды: даты похолодания

вторник, 05 февраля 2019, 15:29

С четверга, 7 февраля, в оккупированном Крыму после периода теплой погоды наступит резкое похолодание.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Управление МЧС России по Крыму" обнародовало экстренное предупреждение, в котором сообщается об усилении ветра, гололедице и снеге с дождем.

"После продолжительной теплой, сухой погоды, 7 и 8 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: снег с дождем, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 10 градусов: ночью 0… -5 градусов, днем 0… +5", – говорится в сообщении.

Ранее в Крыму температура воздуха достигала 16 градусов тепла.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: