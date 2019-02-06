Скандальная соратница Януковича насмешила сеть историей о бегстве украинцев

Соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Наталия Королевская высказалась о бегстве украинцев.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Королевская утверждает, что из-за навязывания евроатлантического курса на ЕС и НАТО из Украины выехало 10 млн человек. Ну ок, допустим 10 млн. А куда они уехали? Ой, получается, в страны ЕС и НАТО... Давно говорю, что регионалы - безнадежные кретины. Потому всегда и проигрывали", - написал он.

В сети пользователи высмеяли ее заявление.

Как сообщал "Апостроф", в городе Славянск Донецкой области народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская поздравила местных чиновников и своих однопартийцев с 23 февраля. Также ранее Наталию Королевскую в Одессе неизвестные облили зеленкой. В сети появилось видео инцидента.