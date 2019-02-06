Суд принял новое решение по Зайцевой и Дронову

Суд оставил фигурантов дела о смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова под стражей еще на 2 месяца.

Об этом сообщает Укринформ.

6 февраля состоялось очередное заседание суда. Адвокат Дронова Сергей Перепелица пытался заявить отвод судьи Виктора Попраса, поскольку он, по мнению адвоката, оправдал некомпетентность харьковских экспертов, которые не смогли определить скорость автомобиля Зайцевой, и не захотел допросить экспертов из Днепра, определившие эту скорость как 106 км/ч .

Против отвода выступили представители обвинения, признав его затягиванием дела. Адвокаты потерпевших и Зайцевой также высказались против отвода судьи. Это ходатайство суд отклонил.

После перерыва суд продолжил содержания Зайцевой и Дронова в СИЗО еще на два месяца - до 4 апреля.

Относительно дебатов, то, как сказали в суде, они рассчитаны не на один день: "Первыми сегодня начнут выступать прокуроры, затем выступят потерпевшие и защитники обвиняемых. В заключение суд предоставит последнее слово обвиняемым. Решение о приговоре будет принято в совещательной комнате".

Как сообщал "Апостроф", ранее прокуратура озвучила наказание для Зайцевой и Дронова.