​Украинцев "порадовали" снежным прогнозом погоды: карта

6 февраля в Украину придут атмосферный фронт и незначительное похолодание, местами ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на Западе только ночью) и в Харьковской области. На юге будет сухая погода. Там, где выпадать снег, вероятно налипание мокрого снега", - написала синоптик.

По ее словам, ночью ночи предполагается -1-4 градуса, завтра днем 0 +3 градуса. В южной части ночью 0 +3 градуса, днем +4 +9 градусов.

В Киеве среды будет с мокрым снегом, во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах гололедица. Ночью в столице -1-3 градуса, днем 6 февраля 0 +2 градуса.

Очередное потепление, по словам эксперта, вероятно с 10-го февраля.

Как сообщал "Апостроф", в ночь со вторника на среду, с 5 на 6 февраля, киевских водителей просят быть внимательными на дорогах, из-за ухудшения погодных условий.