РУС. | УКР.

среда, 6 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 февраля

06:42
​Украинцев "порадовали" снежным прогнозом погоды: карта
05:37
Украинских топ-чиновников поймали на махинациях с госквартирами: видео
04:25
Пришли за сахаром: под Киевом зверски избили пенсионера ради 4 тысяч
03:31
В Украине раскрыли план противодействия Путину на выборах
02:28
На Донбассе ликвидирован боевик "Крот": в сети показали фото
01:22
Скандальная соратница Януковича насмешила сеть историей о бегстве украинцев
00:19
​В сети показали победу "русского мира" в оккупированном Севастополе

5 февраля

23:51
​В Киеве наглый водитель избил свою жертву после ДТП: фото
23:39
​В Украине придумали новую авантюру с евробляхами: чего опасаться
23:14
В Киеве прохожие поймали наглого вора: опубликованы фото
22:52
Социолог озвучила печальный прогноз по населению Украины в 2030 году
22:24
Стена из людей: Трамп пригрозил мигрантам армией
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украинцев "порадовали" снежным прогнозом погоды: карта

среда, 06 февраля 2019, 06:42

6 февраля в Украину придут атмосферный фронт и незначительное похолодание, местами ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на Западе только ночью) и в Харьковской области. На юге будет сухая погода. Там, где выпадать снег, вероятно налипание мокрого снега", - написала синоптик.

По ее словам, ночью ночи предполагается -1-4 градуса, завтра днем 0 +3 градуса. В южной части ночью 0 +3 градуса, днем +4 +9 градусов.

В Киеве среды будет с мокрым снегом, во второй половине дня осадки прекратятся. На дорогах гололедица. Ночью в столице -1-3 градуса, днем 6 февраля 0 +2 градуса.

Очередное потепление, по словам эксперта, вероятно с 10-го февраля.

Как сообщал "Апостроф", в ночь со вторника на среду, с 5 на 6 февраля, киевских водителей просят быть внимательными на дорогах, из-за ухудшения погодных условий.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Мороз до минус 30: синоптик предупредил о температурных "качелях" в феврале

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: