​Под Винницей случилось смертельное ЧП с маленькими детьми: фото и подробности

8 февраля в с. Васильевка Винницкой области две маленькие девочки погибли, отравившись продуктами горения. Загорание случилось из-за неисправности обогревателя.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Сообщение о гибели малолетних детей в селе Васильевка в полицию поступило около 14.00 часов от дежурного диспетчера ГСЧС.

По словам начальника Тывровского отделения полиции Анатолия Присяжнюка, предварительно установлено, что "20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни".

Как сообщается, девочки возрастом 2 года и девять месяцев, погибли из-за отравления продуктами горения ковра.

"Мать детей, которая воспитывала их самостоятельно, характеризуется положительно, на учете в социальных службах не состояла", - добавляют в сообщении.

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства гибели детей.

Как сообщал "Апостроф", 30 января в Волынской области в собственном доме были обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка, которые предварительно отравились угарным газом.