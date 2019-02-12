Боевики на Донбассе применили под Мариуполем крупный калибр

В течение суток вторника, 12 февраля, боевики в районе позиций ВСУ возле Мариуполя применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Широкино из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, также позиции ВУ были обстреляны вблизи Травневого, Хутора Вольный и Богуславского.

К счастью, потерь среди личного состава ВСУ нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики атаковали жилой дом на Донбассе. В частности, 7 февраля, с 15.30 до 16.30 боевики вели обстрел мирного населения поселка Травневое в Бахмутском районе Донецкой области.