Украину накроет снежный фронт: синоптик рассказала о погодных баталиях

Во вторник, 12 февраля, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди с мокрым снегом.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вторник несет в Украину сложную погоду - дожди, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый, до сильного, ветер. Осадки небольшими будут разве что на западе, а к востоку еще все не придут завтра", - написала она.

Диденко пояснила, что главные "синоптические баталии" затронут север, центр, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. А также уже вечером Харьковскую.

Ветер южный с переходом на северный, 5-12, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха - 0 +3 градуса. Немного теплее будет на юге и юго-востоке Украины, +3 +8 градусов. В Крыму до +9 +12 градусов.

"В Киеве завтра погода типично зрадофильськая - пасмурно, сыро, с ветром и противной кашей под ногами. А по-человечески - дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, южный ветер с порывами до 12 метров в секунду, в течение суток температура воздуха будет примерно одинаковой, 0 +3 градуса", - заключила она.

Как сообщал "Апостроф", синоптик озвучила прогноз погоды на начало недели.