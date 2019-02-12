В сети показали двойника Шевченко, воюющего на Донбассе: поразительные фото

В сети опубликовали фото двойника украинского поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщают в группе "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

"Вылитый "Кобзарь"! Это первое, что приходит на ум, когда видишь Владимира из города Тальное Черкасской обасти, бойца 93 бригады Холодный Яр. Похоже, так подумали не только редакторы этой страницы. Ведь в мирной жизни человек участвовал в конкурсе двойников Тараса Григорьевича, который проводили Братья Капрановы. И стал его победителем! Да еще и фамилия у него, как у поэта - Шевченко. Неудивительно, что и собратья называют товарища Тарасом", - говорится в сообщении.

Сам Владимир также рассказал о своем сходстве с поэтом.

"Знакомые предложили поехать в Киев на конкурс. Против меня выступал артист, который постоянно играл роли Шевченко, но я все равно занял первое место. Мне накладывали грим, клеили искусственные усы. После этого события я решил отпустить собственные. Затем я играл Шевченко в Черкасской филармонии. Должен был выступать в Киеве, но начался Майдан и война", - поделился двойник.

Также Владимир Шевченко рассказал, что хотел пойти защищать Родину еще в 2014 году, однако его не взяли в ряды военнослужащих, даже не смотря на то, что у него была военная специальность - "командир радиовзвода" и "командир танка Т-80". Служил срочную и сверхсрочную службу в Германии. Однако в 2015 году двойнику поэта все же удалось попасть в 93 бригаду.

"В своей гражданской позиции Владимир такой же безапелляционный, как и Тарас Григорьевич. Боец считает, что война на Донбассе может закончиться только победой", - говорится в сообщении.

Сам военнослужащий заявил: "Без победы мира не будет. Тех, кто не согласен, надо поставить на место, этих заблудших овец надо учить. Они и так уже много горя наделали. А тем, кто идет на нас с оружием - дать по соплям. Тогда будет порядок".

Кроме этого, "Тарас" уверен, что Донбасс - это истинно украинская земля. И если бы не было русской армии, Украина бы давно победили, за считанные месяцы еще в 2014 году.

"Относительно переговоров - нет, дорогие друзья, так оно не будет! Россияне нас всегда презирали и недооценивали. У меня когда-то были знакомые с России. Говорили мне: "Вы, хохлы, как телки - вам кольцо в нос, и вернул, куда надо". Но мы не такие простые! И война это доказала. Правильно Тарас говорил: "Еще повеет огонь новый из Холодного Яра"", - процитировал поэта Владимир.

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