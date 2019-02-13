Люди не видят перспективы: сторонник Путина из Крыма загрустил из-за "возвращения в гавань"

Известный сторонник "русской весны" Олег Зубков, которого недавно оштрафовали за тень его дома в Крыму, пожаловался на жизнь при оккупации полуострова.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Сегодня в Ялте продается либо сдается в аренду каждое второе кафе или магазин. Во времена украинского Крыма такой "картины" не было и близко. Люди не видят перспективы, не чувствуют стабильности и уверенности в завтрашнем дне", - сказал он.

По словам Зубкова, он начал выводить свои активы в открытый им бизнес в Португалии. В тоже время на постоянное место жительства туда не собирается.

В сети тут же высмеяли жалобы на жизнь поборника "русского мира".

Как сообщал "Апостроф", ранее фанатка "русского мира" в Крыму разочаровалась в оккупантах.