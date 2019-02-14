Нашли любовь на плацу: опубликовано трогательное видео признаний военного и патрульной

В Одессе военнослужащий ВСУ сделал предложение патрульной прямо во время построения на плацу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Утреннее построение в управлении патрульной полиции Одесской области сегодня было совершенно необычным. Красивые цветы, кольцо, предложение руки и сердца. Именно в этот день военнослужащий ВСУ Игорь Сидрагунський решился на самый ответственный шаг в жизни каждого мужчины - признался в любви патрульной полицейской Юлии Бабаковой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что девушка ответила парню согласием.

"Поздравляем влюбленных! Живите в согласии, крепко любите и всегда поддерживайте друг друга!" - добавили в МВД.

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