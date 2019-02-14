В Минобороны приняли важное решение для бойцов на Донбассе: документ

Министерство обороны Украины соответствующим документом урегулировало вопрос предоставления военнослужащим ВСУ подходящего времени для отдыха в случае несения службы в выходные и нерабочие дни.

Об этом сообщает Юридическая служба Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

Уточняется, что этот документ регулирует вопросы предоставления военнослужащим подходящего времени для отдыха за выполнение обязанностей в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Для фиксации таких выходов будет использоваться приложение Журнал данных по времени исполнения служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных Сил Украины в выходные, праздничные и нерабочие дни, исходя из данных которого, и будет предоставляться время для отдыха.

При этом, в сети не слишком довольны таким решением Минобороны, считая его лишь отпиской с отсутствием какой-либо конкретики.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что с начала года в ВСУ корью заболели почти 300 военных.