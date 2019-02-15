Синоптик заинтриговала потеплением в Украине: когда начнется и где

С 17 февраля в Украину придет потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в своем блоге.

По ее словам, в ближайшие дни дневная температура воздуха в большинстве областей Украины будет превышать ноль градусов.

"Ожидается +1...+5 градусов. Свежее воздуха будет на востоке и северо-востоке Украины, даже днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза", - написала Диденко.

Также она отметила, что в восточной части Украины, а также на Сумской и Черниговской областях предполагается самая низкая ночная температура воздуха -2...-7 градусов, местами до -8...-10 градусов. На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза.

По прогнозу синоптика, в конце текущей и в начале следующей недели, с 17 февраля, погода в Украине изменится: начнется потепление. Дневная температура воздуха составит +2...+7 градусов. Теплее всего будет в западных областях и южной части страны: +5...+11 градусов.

15 и 16 февраля в западных областях, на севере и в центральной части возможны дожди и мокрый снег. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха.

Первая половина следующей недели, с понедельника по среду, обещает быть в Украине с сухой комфортной воздушной массой.

Синоптик сообщает, что погода в Киеве до конца недели будет облачной с незначительными прояснениями. 15 февраля, на Сретение, и 16 февраля местами возможен небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-4 градусов, днем ожидается 0...+3 градуса.

17 февраля ожидается переменная облачность. Температура сразу повысится, в течение дня потеплеет до +3...+6 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в Киселевске (Россия) из-за открытой разработки угля одной из местных фирм, город покрылся угольной пылью и "черным снегом".