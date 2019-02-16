Получили ответку: боевики понесли серьезные потери на Донбассе

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 7 оккупантов были ликвидированы, еще 6 получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook по состоянию на 7:00 16 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка, из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка. Из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь", - сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее.

Из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-1.

Из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - возле поселка Золотое-4, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

"В целом противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм", - подчеркнули в пресс-центре.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректируемого снаряда производства РФ по мирным населенным пунктам вдоль линии разграничения на Донбассе.