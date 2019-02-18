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Украину накроет снегопадами: синоптики назвали дату возвращения зимы

понедельник, 18 февраля 2019, 11:53

В конце недели, 21 и 22 февраля, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, уже в четверг, 21 февраля, на Левобережье выпадет небольшой мокрый снег, вероятны дожди. Температура воздуха от -3 до +4 градусов. А в остальных областях Украины в этот день осадков не ожидается. Ночью возможны небольшие "минусы", но днем будет от 4 до 9 градусов тепла.

Но уже в пятницу, 22 февраля, во всей Украине, помимо восточных областей, ожидается снег с дождями. Ночью на северо-востоке прогнозируют от -5 до -10 градусов, а в других регионах небольшой мороз. Днем же небольшие "плюсы" ожидаются лишь в некоторых западных областях и на юге. В центре, севере и востоке будет от -1 до -5 градусов.

Что касается Киева, то в ночь на 19 февраля похолодает до -8, а днем вновь будет от +4 до +6.

Ночью 20 февраля мороз составит около -2... -4, днем будет +6 и облачно с прояснениями. Начиная с четверга, зима вновь начнет возвращаться в столице.

И дневная, и ночная температура 21 февраля составят -1... +1 градус.

Ночью 22 февраля прогнозируется до -3, а днем – -1... -3 и снег. Ветер будет дуть со скоростью около 10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине в начале марта.

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