Бомбардировщик Путина над Донбассом: появилась реакция ВСУ

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о пролете в районе проведения ООС на Донбассе 15 февраля российских самолетов.

Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ на странице в Facebook.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В ВСУ заверили, что дежурные силы противовоздушной обороны ежедневно несут боевое дежурство и готовы быстро реагировать на любую агрессию с воздуха.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики на Донбассе провели массированный обстрел.