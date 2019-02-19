Украина показала миру современного военного "Зверя": яркие фото и видео

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вторник, 19 февраля 2019, 14:15

На международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) был впервые продемонстрирован результат совместной разработки ГК "Укроборонпром" и местной компании Calidus LLC - бронетранспортер "Al-Wahash" ("Зверь" в переводе с арабского) с боевым модулем БМ-3М "Штурм".

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Как отмечается, боевой модуль "Штурм" устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП "Киевский бронетанковый завод" и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер".

"Благодаря установленному боевом модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток. Необходимо отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня. Именно поэтому, интеграция в этот бронетранспортер украинского боевого модуля является очередным доказательством высокой боевой эффективности украинского оружия", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в дальнейшем планируется совместное производство БТР "Al-Wahash" с БМ "Штурм" и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Кроме того, стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за 2018 год предприятия "Укроборонпрома" передали украинским силовым структурам более 2500 единиц высокоточного вооружения.

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