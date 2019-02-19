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​В сети показали видео суперлуния в Киеве

вторник, 19 февраля 2019, 20:18

В сети появилось видео впечатляющего явления Супер Луны в Киеве.

Видео опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Суперлуние над кинотеатром "Спутник". Следующее суперлуние ожидается в 2026 году. Сейчас Луна в Перигее - ближайшей точке к земному шару. Выходите, наблюдайте, фотографируйте!", - написала метеоролог.

Как известно, Луна подошла к Земле на расстояние (между центрами) 356,763 километров. В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле лишь 24 декабря 2026. Но это не станет рекордом. Минимальное в XXI в. расстояние (356,447 км) между Землей и Луной будет зафиксировано 6 декабря 2052 года.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились впечатляющие фотографии и видео Супер Луны, которую можно было наблюдать в ночь на 19 февраля.

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