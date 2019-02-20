Напоминает советское шоу: сети возмутили фото акции в Виннице памяти героев Небесной сотни

В Виннице акция в память о погибших во время Революции Достоинства вызвала негодование в сети.

Соответствующие фото опубликовала волонтер из Винницы в FacebookТаїса Гайда.

"Сейчас мне прилетит, но то, как в Виннице "отмечают" дни расстрела Небесной сотни крепко напоминает мне такие же меры "честь памяти" в Рашке. Боже, Боже до чего мы дошли, то совок бессмертный", - пишет она.

Волонтера больше всего поразило наличие "красних гвоздік" от чиновников, стихи и сценические танцы и оркестр".

"И заметьте, точно как в совке, вожди впереди, позади массовка ... сделали из Майдана советское шоу", - резюмировала Гайда.

В сети тут же стали комментировать увиденое.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вспомнили кровавое начало конца на Майдане.