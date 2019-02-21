Нардеп Дубиль рассказал, как снизить цены на лекарства в Украине

Регулированием торговых наценок снизить цену на лекарства не удастся, так как средняя торговая наценка на лекарства составляет меньше, чем те ограничения в наценке, которые уже существуют для лекарств.

Об этом в своем блоге на сайте "Киевvласть" написал народный депутат из фракции "Батькивщина", зампредседателя партии Валерий Дубиль.

По его словам, люди переплачивают за лекарства по нескольким причинам. Так, от 30 до 70% стоимости лекарств составляют "маркетинговые услуги".

"То есть аптекарь за дополнительные деньги расположит лекарства в зоне зрения пациента, предложит его первым среди других аналогов и так далее", - уверяет нардеп.

Кроме того, стоимость медпрепарата зависит не столько от торговой наценки, сколько от того, по какой цене он входит на рынок - цены производителя или цены импортера.

"Для фармы уровень материальных затрат при производстве никогда не превышает и 30%, а для оригинальных препаратов, которые недавно вышли на рынок, может составлять даже не десятки, а 1-3%. Остальное - это компенсация инвестиций в разработку и выведение препарата на рынок, роялти и затраты на продвижение препарата на рынке (промоция, в том числе и описанные выше "маркетинговые соглашения" и реклама)", - говорит Дубиль.

Он также считает, что большую часть в формировании цены лекарств составляет реклама в СМИ.

Как пишет политик, чтобы реально снизить цены на лекарства, нужно начать регулировать не торговые наценки, а цену входа лекарств на рынок - цену у внутреннего производителя и цену импорта лекарств.

Так, для регулирования цен входа на рынок для импортных препаратов он предлагает применить метод референтных или сравнительных цен.

"То есть цена импорта препарата не может превышать цену, по которой он ввозится в другие, референтные страны", - считает нардеп.

Для регулирования цен на лекарства, произведенные в Украине, Дубиль предлагает в дополнение к методике референтных цен, применять и подход по ограничению рентабельности производства медпрепарата.

Также, чтобы обеспечить значительное устойчивое снижение цен на лекарства, он предлагает "запретить или существенно ограничить ... рекламу лекарств в СМИ и маркетинговые соглашения при розничной продаже лекарств в аптеках.

Таким образом, как считает Дубиль, цены на лекарства могут быть снижены "почти вдвое".

Он также считает, что фармакотерапия станет доступной, когда государство будет активно участвовать в фармацевтическом рынке.

"Но сделать это нужно не для "галочки" или пиара, как сейчас реализуется правительственный проект "Доступные лекарства" (1 млрд грн в год на этот проект - это реальная капля в море аптечного рынка объемом в 89 млрд). Реальный объем участия государства в рынке "аптечных продаж" и объем программы реимбурсации для того, чтобы не на бумаге, а действительно сделать лекарства доступными и это почувствовали все пациенты, должен составлять не один, а 20 млрд грн", - утверждает нардеп.

При этом политик считает, что сделать это при существующей бюджетной модели финансирования медицины невозможно - только после внедрения обязательного медицинского страхования.