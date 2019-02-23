Разгорелся скандал из-за необычного богослужения в киевском Софийском соборе

Представители Украинской Греко-Католической церкви намерены провести в Софийском соборе в Киеве литургию: патриарх Филарет выступил с резким заявлением и призвал отказаться от этого.

Заявление опубликовано на странице патриарха в Facebook.

По словам Филарета, служение греко-католиков в одном из центров православия в Украине может "нарушить межконфессиональный диалог".

"Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", – говорится в заявлении.

Патриарх попросил главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука отказаться от литургии в Софийском соборе.

В сети к заявлению Филарета отнеслись неоднозначно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в Киеве в Софийском соборе состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания.