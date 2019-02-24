​Кандидата в президенты Украины атаковала телефонная террористка

26-летняя жительница Львовской области посылала сообщения с угрозами на мобильный телефон одному из кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

21 февраля в Национальную полицию Украины поступило заявление от одного из кандидатов в президенты Украины. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами.

В ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области, 1992 года рождения. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами. По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

По данному факту следственными Главного следственного управления Нацполиции было открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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