РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

17:06
Бургер КГБ - закуси, крымчанин: в сети показали новое заведение в Крыму
16:58
​В Киеве таксист-лихач устроил тройное ДТП: есть пострадавшие, фото
16:57
Звезда "Дизель-шоу" рассказала об операции после фатального ДТП
16:44
Террорист захватил пассажирский самолёт в Дубай: подробности инцидента
16:37
Командира военной части поймали на крупной взятке: фото задержания
16:14
Оккупанты в Крыму устроили очередной милитари-шабаш с детьми: фото
16:12
​В Луганске прогремел мощный взрыв: свидетелям приказали молчать
15:54
MARUV высказалась о войне в Украине шуткой американского комика
15:45
Прилег и не проснулся: в сети нашли очередного "героя бригады 200" у боевиков
15:39
​Кандидата в президенты Украины атаковала телефонная террористка
15:27
Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций
15:14
Придурки: скандальный продюсер уже зовет MARUV петь на Евровидении от России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Кандидата в президенты Украины атаковала телефонная террористка

воскресенье, 24 февраля 2019, 15:39

26-летняя жительница Львовской области посылала сообщения с угрозами на мобильный телефон одному из кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

21 февраля в Национальную полицию Украины поступило заявление от одного из кандидатов в президенты Украины. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами.

В ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области, 1992 года рождения. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами. По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

По данному факту следственными Главного следственного управления Нацполиции было открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", пранкер рассказал, как заманил людей в Одессе и Киеве на фейковый митинг.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Оскар-2019: онлайн-трансляция кинопремии

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: