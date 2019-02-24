Оккупанты убили украинского бойца 23 февраля: ООС жестко ответили

За прошедшие сутки 23 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает штаб сил ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 8 раз с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. Также враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских военных:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибра 82 мм - вблизи города Красногоровка;

с противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Чермалык;

дважды, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников:

трижды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Крымское;

дважды, из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;

со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных. Потерь среди личного состава подразделений ООС нет. По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новые доказательства наличия "ихтамнетов" на Донбассе.