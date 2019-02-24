В сети разгорелся новый секс-скандал вокруг ВСУ

Глава пресс-службы Оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Анатолий Прошин отметился неоднозначным постом в соцсети.

Об этом в Facebook рассказала журналистка Ольга Решетилова.

Военный опубликовал снимки полуобнаженных моделей с оружием, назвав это "рекрутинговой промоакцией", и обещая новым бойцам "бонус" за подписание контракта с ВСУ.

По словам Решетиловой, фото прислали ей возмущенные женщины-военнослужащие.

"Свои сексуальные фантазии человек не может сдерживать даже 23 февраля. Сексуальное насилие в армии? Домогательства? Гендерная дискриминация? Нет, не слышали", - написала она.

Пост Прошина также вызвал бурную реакцию комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницкой области женщина-офицер ВСУ заявила в полицию на своего командира, обвинив того в сексуальных домогательствах.