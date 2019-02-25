Гороскоп на неделю: Водолеев ждет "золотой" дождь, а Львов - новая любовь

Как провести неделю с 25 февраля по 3 марта, учитывая расположение планет, - читайте в гороскопе "Апострофа".

ОВЕН

Для вас неделя с 25 февраля по 3 марта будет спокойной и малопродуктивной. Дело в том, что Солнце находится в Рыбах – размеренном и неторопливом знаке зодиака. Все, что вам удастся – это помогать другим. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие.

Впрочем, положение Марса к Овну благоприятно может отразиться на ваших финансах. Но к этому нужно приложить немного усилий.

ТЕЛЕЦ

Тельцам самое время заняться делами, которые требуют разного рода активностей. У вас будет получаться делать несколько дел одновременно и без ущерба для конечного результата. Вашей энергии хватит приблизительно до четверга, далее – силы пойдут на убыль, поэтому важные вещи планируйте на первую половины недели.

В личной жизни с 25 по 3 марта – у вас затишье. А вот по работе может поступить очень хорошее финансовое предложение.

БЛИЗНЕЦЫ

Работы у вас будет невпроворот, пик активности придется на последний день зимы¸ 28 февраля. Положение планет способствует разного рода активностям. Можно заниматься бизнесом, делать крупные покупки, ходить на мероприятия, выступать перед большой аудиторией. Будьте уверены – у вас получится.

Для романтических свиданий лучше выбирать пятницу или субботу. Возможно, вы познакомитесь с кем-то из другой страны.

РАК

Уделите внимание своему здоровью. Больше отдыхайте и завершайте некрупные дела. Позвольте себе полениться, если есть возможность – возьмите отпуск, это поможет вам сохранить жизненные силы, которые сейчас находятся не на высоте.

А вот ближе к пятнице можно и рвануть. Отправляйтесь на свидание, встречу, просто погулять. Вас ждет успех в любой компании, достаточно просто не молчать.

ЛЕВ

Вы полны сил и энергии. Используйте неделю с 25 февраля по 3 марта с пользой: принимайте на себя больше дел, открывайте новые проекты – звезды этому способствуют. С финансами у вас тоже все хорошо, можно планировать небольшое вложение. А вот в личных делах возможны неожиданности. Возможно, вы давно нравитесь кому-то со своих коллег.

С пятницы сложатся благоприятные астрологические условия для знакомства или гармонизации уже существующих отношений.

ВЕСЫ

Вас ждут домашние хлопоты. На работе будет все спокойно, лучше уделить внимание завершению текущих дел. В пятницу возможны неожиданные гости или интересное предложение по благоустройству дома.

В конце недели Венера перейдет в знак Водолея. Домашняя жизнь отойдет на второй план, на первый выйдут хобби и развлечения. Это время благоприятно для саморазвития, открытия у себя новых способностей.

СКОРПИОН

Успех на этой неделе ждет Скорпионов в творчестве. Сейчас прекрасное время для самореализации, большая вероятность, что ваши усилия оценят по достоинству.

Если вы одиноки, в конце недели бывайте на развлекательных мероприятиях, в ресторанах, клубах – сейчас отличное время для новых романтических знакомств. Если же отношения уже есть, их можно улучшить, устроив для своей половинки незабываемое свидание. Также на этой неделе можно делать крупные покупки.

СТРЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для домашних и семейных дел. Убывающая Луна указывает на то, что вам лучше заканчивать начатое, чем браться за новое. Осторожно относитесь к финансовым предложениям, лучше подождать с ответом до конца недели.

Также возможны неожиданные повороты в личной жизни.

КОЗЕРОГ

В начале недели займитесь своей внешностью: сходите в салон, сделайте стрижку, о которой давно мечтали. И успех среди противоположного пола вам обеспечен! Ближе к пятнице могут появиться неотложные дела, связанные с работой.

Также это время благоприятно для финансов. Вас может ждать легкий заработок или очень хорошее предложение по смене работы.

ВОДОЛЕЙ

Ждите притока финансов. Очень большой шанс получить премию, подарок, презент, наследство. В этом будут активно помогать члены семьи. Ваши жизненные силы будут на высоте до конца четверга, поэтому планируйте важные дела на это время.

Неделя также благоприятна для легкого флирта. Отправляйтесь за покупками, в театр, в кафе – вас может ждать интересное знакомство.

РЫБЫ

Самое время заняться саморазвитием и отстаиванием личных интересов. Вы можете дать отпор человеку, на который раньше никак не могли решиться. На этой неделе также возрастет ваше качество договариваться.

Возможна небольшая прибыль или возврат долга. Неделя также может принести неожиданные встречи или знакомства.