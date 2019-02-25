РУС. | УКР.

понедельник, 25 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

06:35
Гороскоп на неделю: Водолеев ждет "золотой" дождь, а Львов - новая любовь
06:32
​Не выборы президента: стало известно, на что нацелился Путин в Украине
06:26
Не "Рома" и Леди Гага: названы главные победители кинопремии Оскар-2019
06:16
Оскар-2019: названы победители главной кинопремии года
05:41
​Экс-главарь ДНР признался, как грабил Донбасс под крики о войне
04:27
Если завтра ядерная война: названы цели, по которым Путин ударит в США
03:30
Назван любимый украинцами продукт, который "убивает" сердце
03:05
Дженнифер Лопес произвела фурор на красной дорожке Оскара-2019
02:28
​"Ихтамнетов" Путина наградили новыми медалями за Крым
02:20
Оскар 2019: первые гости красной дорожки
01:17
​В России показательно казнили сыр: видео чиновников разозлило сеть
00:22
В России устроили охоту на "ихтамнетов" Путина из Крыма и Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на неделю: Водолеев ждет "золотой" дождь, а Львов - новая любовь

понедельник, 25 февраля 2019, 06:35
Фото: pixabay.com

Как провести неделю с 25 февраля по 3 марта, учитывая расположение планет, - читайте в гороскопе "Апострофа".

ОВЕН

Для вас неделя с 25 февраля по 3 марта будет спокойной и малопродуктивной. Дело в том, что Солнце находится в Рыбах – размеренном и неторопливом знаке зодиака. Все, что вам удастся – это помогать другим. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие.

Впрочем, положение Марса к Овну благоприятно может отразиться на ваших финансах. Но к этому нужно приложить немного усилий.

ТЕЛЕЦ

Тельцам самое время заняться делами, которые требуют разного рода активностей. У вас будет получаться делать несколько дел одновременно и без ущерба для конечного результата. Вашей энергии хватит приблизительно до четверга, далее – силы пойдут на убыль, поэтому важные вещи планируйте на первую половины недели.

В личной жизни с 25 по 3 марта – у вас затишье. А вот по работе может поступить очень хорошее финансовое предложение.

БЛИЗНЕЦЫ

Работы у вас будет невпроворот, пик активности придется на последний день зимы¸ 28 февраля. Положение планет способствует разного рода активностям. Можно заниматься бизнесом, делать крупные покупки, ходить на мероприятия, выступать перед большой аудиторией. Будьте уверены – у вас получится.

Для романтических свиданий лучше выбирать пятницу или субботу. Возможно, вы познакомитесь с кем-то из другой страны.

РАК

Уделите внимание своему здоровью. Больше отдыхайте и завершайте некрупные дела. Позвольте себе полениться, если есть возможность – возьмите отпуск, это поможет вам сохранить жизненные силы, которые сейчас находятся не на высоте.

А вот ближе к пятнице можно и рвануть. Отправляйтесь на свидание, встречу, просто погулять. Вас ждет успех в любой компании, достаточно просто не молчать.

ЛЕВ

Вы полны сил и энергии. Используйте неделю с 25 февраля по 3 марта с пользой: принимайте на себя больше дел, открывайте новые проекты – звезды этому способствуют. С финансами у вас тоже все хорошо, можно планировать небольшое вложение. А вот в личных делах возможны неожиданности. Возможно, вы давно нравитесь кому-то со своих коллег.

С пятницы сложатся благоприятные астрологические условия для знакомства или гармонизации уже существующих отношений.

ВЕСЫ

Вас ждут домашние хлопоты. На работе будет все спокойно, лучше уделить внимание завершению текущих дел. В пятницу возможны неожиданные гости или интересное предложение по благоустройству дома.

В конце недели Венера перейдет в знак Водолея. Домашняя жизнь отойдет на второй план, на первый выйдут хобби и развлечения. Это время благоприятно для саморазвития, открытия у себя новых способностей.

СКОРПИОН

Успех на этой неделе ждет Скорпионов в творчестве. Сейчас прекрасное время для самореализации, большая вероятность, что ваши усилия оценят по достоинству.

Если вы одиноки, в конце недели бывайте на развлекательных мероприятиях, в ресторанах, клубах – сейчас отличное время для новых романтических знакомств. Если же отношения уже есть, их можно улучшить, устроив для своей половинки незабываемое свидание. Также на этой неделе можно делать крупные покупки.

СТРЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для домашних и семейных дел. Убывающая Луна указывает на то, что вам лучше заканчивать начатое, чем браться за новое. Осторожно относитесь к финансовым предложениям, лучше подождать с ответом до конца недели.

Также возможны неожиданные повороты в личной жизни.

КОЗЕРОГ

В начале недели займитесь своей внешностью: сходите в салон, сделайте стрижку, о которой давно мечтали. И успех среди противоположного пола вам обеспечен! Ближе к пятнице могут появиться неотложные дела, связанные с работой.

Также это время благоприятно для финансов. Вас может ждать легкий заработок или очень хорошее предложение по смене работы.

ВОДОЛЕЙ

Ждите притока финансов. Очень большой шанс получить премию, подарок, презент, наследство. В этом будут активно помогать члены семьи. Ваши жизненные силы будут на высоте до конца четверга, поэтому планируйте важные дела на это время.

Неделя также благоприятна для легкого флирта. Отправляйтесь за покупками, в театр, в кафе – вас может ждать интересное знакомство.

РЫБЫ

Самое время заняться саморазвитием и отстаиванием личных интересов. Вы можете дать отпор человеку, на который раньше никак не могли решиться. На этой неделе также возрастет ваше качество договариваться.

Возможна небольшая прибыль или возврат долга. Неделя также может принести неожиданные встречи или знакомства.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Оскар-2019: все победители кинопремии

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: