Крымское бри-бря-брю: в сети показали уникальный сыр-понос от оккупантов

В сети высмеяли "уникальный" сыр в аннексированном Россией Крыму.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

"Импортозамещение. Крымское бри-бря-брю. И кстати, санкции им больше не страшны! После ТАКОГО сырка мало что вообще испугать может!" - шутит блогер.

В сети тут же высмеяли крымское "ноу-хау".

"Традиционный французский состав!", "Жрите клятые глаза - видели за что голосовали!!! Зато тракторист, тот, что давил итальянские сыры наелся до отвала!", "Перезрелый бри должен быть кремоподобным внутри, этот похож на понос. Российское качество, сразу видно", - пишут в сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированом Крыму местный житель нарисовал на стене дома украинский и российский флаги, которые символизируют "единство братских народов".

Также о ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.