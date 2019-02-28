Не потеряйте голову: синоптик рассказала о погоде в последний день зимы

В последний день календарной зимы, 28 февраля, погода "порадует" украинцев снегом, дождем, сильным ветром, холодом и теплом до +12.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Так, в восточные области и на север Украины циклон принесет мокрый снег, что будет сменяться дождем, в зависимости от температуры воздуха.

В других областях будет сухо с прояснениями, или облачно.

Вместе с тем, как предупредила синоптик, ожидается порывистый западный ветер, который местами будет достигать штормовых порывов.

Тепло 28 февраля будет на западе страны, где температура поднимется до весенних +7 +12 градусов. Зато на востоке, а также в Сумской и Запорожской областях, ожидается самая низкая температура - 0+3 градуса. В других областях температура будет колебаться между +3 +8 градусов.

В Киеве 28 февраля будет сначала сухо, и ясно, а к вечеру также ожидается дождь с мокрым снегом. Температура днем +5+7 градусов.

Также Диденко рассказала, что календарная весна начнется кратковременным похолоданием, однако уже в понедельник, 4 марта, снова потеплеет.

"Меняется погода так быстро, что голова порой не успевает это переварить. Поэтому прислушайтесь к прогнозам. Одевайтесь по погоде и держите себя и окружающую ситуацию в равновесии. Главное, не потерять голову", - резюмировала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, каким будет первый месяц весны в Украине.