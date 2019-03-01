Морозы до -9: синоптики рассказали о погоде в марте

В Украине в марте ожидаются "температурные качели" и борьба между зимней и весенней погодой.

Об этом "Апострофу" рассказали синоптики.

Так, по словам народного синоптика Владимира Деркача, с 8 марта ожидается потепление, однако оно не будет долгим.

"Весна ожидается достаточно затяжной. В марте вообще еще будет борьба между зимней погодой и весенней. Правда, с 8 марта ожидается существенное потепление, но продлится оно не долго", - пояснил Деркач.

В тоже время, народный синоптик Леонид Горбань предвещает первую половину марта достаточно холодной. Согласно его расчетам, в первую декаду морозы будут достигать 5-7, а местами до 9 градусов ниже нуля. Во второй декаде стоит ждать потепления до 2-5 градусов с отметкой "плюс". Такая погода и продержится до конца месяца.

Подробнее о погоде на весну 2019 года читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.