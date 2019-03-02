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​Издевательства и помощь фейковым АТОшникам: новые подробности о скандальном полковнике ВСУ

суббота, 02 марта 2019, 06:47

Полковник, попавший в секс-скандал с домогательствами в одной из воинских частей ВСУ, также издевался над солдатами и проделывал махинации с "липовыми" участниками АТО.

Об этом пишет издание "Факты".

По словам подполковника Виктора Мищука, который до весны 2018 года был замом у скандального полковника, он не раз становился свидетелем того, как командир унижал подчиненных. Например, у него был метод наказания солдат клизмой.

"Военнослужащих, которых командир подозревал в употреблении спиртных напитков, он отправлял в санчасть… делать клизму. И не только тому, кого он заподозрил, но и его друзьям тоже – "для профилактики". Других подчиненных заставлял снимать это на видео. Потом шантажировал военных этим видео. Когда один такой видеоролик кто-то выложил в Интернет, началось расследование. Открыли уголовное производство по статье "Превышение власти и служебных полномочий со стороны должностного военного лица". После этого командир начал давить на свидетелей. Угрожал медсестре, которая ставила солдатам клизму по его приказу. В результате дело замяли. Я не уверен, что оно было закрыто. Похоже, расследование просто сошло на нет", - рассказал Мищук.

Были и другие издевательства. После того как командир увидел на территории части окурки, старшина роты на протяжении двух недель носил за спиной огнетушитель. Других офицеров неделю заставлял ходить в касках - чтобы "мозги варили".

По словам Виктора Мищука, командир также помогал своим знакомым получать статус участника боевых действий.

"Например, история с его знакомым судьей. Он оформил этого судью в часть чертежником, после чего по документам тот якобы поехал в зону АТО. Но только по документам. После чего точно так же по документам вернулся и получил УБД. История вскрылась, когда выяснилось, что в то время, когда судья вроде как находился в АТО, он выносил судебные решения. По этому факту завели дело, судью в итоге уволили. А командиру — ничего…", - рассказал подполковник.

Отвечавший за морально-психологическое состояние солдат, Мищук признается, что не раз рассказывал о методах работы полковника следователям Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. Также, по его словам, многие жаловались анонимно. Но, несмотря на такое количество открытых уголовных производств, полковник продолжает исполнять свои обязанности. Тем временем в ВСУ официально заявили, что обвинения, выдвинутые лейтенантом Валерией Сикал против командира части, частично подтвердились.

"Свидетели, которых она указала, были опрошены, но, скажем так, не подтвердили те обвинения, которые она выдвигала. Сам начальник сказал, что таких действий с его стороны не было. Это все, что установила проверка", - заявил спикер Военной службы правопорядка ВСУ Сергей Губенко.

Он также сообщил, что проверка установила предвзятое отношение к лейтенанту Сикал в "вопросе перехода ее на другое место службы, но речь о домогательствах военнослужащей не шла".

Следствие, которое ведет полиция, продолжается.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ Валерия Сикал, которая оказалась в центре скандала с сексуальными домогательствами своего командира, рассказала новые подробности неприятной истории.

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