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Патриарх Варфоломей высказался о проведении собрания церквей по вопросу автокефалии Украины

суббота, 02 марта 2019, 07:41

Константинополь настоял на отсутствии необходимости всеправославного обсуждения автокефалии ПЦУ.

Об этом сообщает Сerkvarium.

"Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в письме Варфоломея, адресованного епископу Антиохийской православной церкви Иоанну Х, который возглавляет церковь в Сирии, в ответ на его просьбу.

Отмечается, что с аналогичным вопросом кроме Сирии к Константинополю обращались другие автокефальные Церкви, которые находятся в сфере влияния Москвы - Польская и Чешская.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России едко высказались об интронизации главы ПЦУ.

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