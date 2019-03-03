Оккупанты в Крыму устроили очередное шоу "ихтамнетов": фото

В оккупированный Россией Крым приехал поезд с выставкой "ихтамнетов" и трофейной техникой из Сирии, на полуострове устроили шоу.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Сегодня на вокзал Севастополя прибыл железнодорожный состав с выставкой трофейной техники "Сирийский перелом". А какой праздник, вы говорите, у вас? В честь которого концерт?", - написала она.

Также блогер опубликовала видео поезда с техникой и фото, как состав встречали на вокзале и устроили концерт в честь события.

"Ждет Севастополь! Ждет Пальмира, ждет Дамаск! Верит и ждет комрад родных своих ребят! Там за Ефратами вечными пьяными. Там за Евфратами можем мы лежать!", - прокомментировала мероприятие RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы выманили потенциальных наемников из РФ в Крым и "сдали" оккупантам.