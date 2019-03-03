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Появилось видео блэкаута в Крыму

воскресенье, 03 марта 2019, 02:28

В пятницу, 1 марта, в одном из городов оккупированного Россией Крыма полностью отключили свет.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Армянск. Свету сдуло", - написала она и опубликовала видео.

В новостях сообщили, что во всем Армянске не было электроэнергии и город погрузился во тьму. Также там наблюдались перебои с водой и мобильной связью. Без электроснабжения остался завод "Крымский титан". Отмечают, что проблемы были и у жителей Красноперекопского района. Без света на 15 минут осталась еще часть оккупированного города Евпатория.

Напомним, это не первый раз, когда жители аннексированного Крыма остаются без электроэнергии. Так, на полуострове днем 13 июня 2018 года произошло отключение электричества и мобильной связи.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре прошлого года в трех районах оккупированного Крыма произошли аварийные отключения электричества.

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