Дать по роже: "Нацдружины" сделали опасное заявление по наблюдению за выборами

Наблюдатели от общественной организации "Национальные дружины" готовы применять силу на избирательных участках в случае фальсификаций на выборах.

Об этом 5 марта в эфире "Радіо Свобода" заявил спикер "Нацдружин" Игорь Вдовин.

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир", - сказал он.

Вдовин имел ввиду слова командира "Нацдружин" Игоря Михайленко, который ранее заявил, что "если за справедливость надо будет дать кому-нибудь по морде – мы это сделаем, не откладывая".

Спикер "Нацдружин" отметил, что сила не будет применяться к членам комиссий. Речь идет о "случайных людях, которые могут подбрасывать бюллетени и подводить на избирательные участки агитаторов", добавил он.

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