"Прыжок" к потеплению: синоптик порадовала погодой в Украине в ближайшие дни

Среда, 6 марта, в Украине будет переходным днем до теплого прыжка.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Ведь именно завтра похолодает перед существенным потеплением, которое ворвется в Украину 7-8 марта", - отметила синоптик.

Температура воздуха в течение 6 марта дня снизится на севере Украины до +1...+6 градусов. На юге будет тепло, +7...+13 градусов. В большинстве областей Украины столбики термометров покажут +4...+9 градусов, на Закарпатье до +9...+12 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, влажная погода накроет Север, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Однако на большей части Украины будет преимущественно сухо.

"Ветер 6 марта днем притихнет, чтобы снова 7-го марта разогнаться до сильного", - уточнила Диденко.

В четверг, 7 марта, потеплеет до +10...+15 градусов, только на Востоке и северо-востоке будет свежее - +3...+9 градусов. Будет тепло и солнечно, однако ветрено.

"8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину, однако сильный ветер удержится", - написала синоптик.

В Киеве 6 марта будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, немного похолодает - в столице ожидается около 5 градусов тепла. Но уже в четверг температура поднимется и будет солнечно.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта, в Международный женский день, ожидается теплая и солнечная погода: температура воздуха местами поднимется до 15 градусов тепла.