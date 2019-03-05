Украинцев предупредили про опасную погоду: карта

Во вторник, 5 марта, на всей территории Украины прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей стране синоптики обещают порывы ветра 15-20 м/с. А На высокогорье Карпат объявили штормовое предупреждение. Там порывы ветра достигнут 25 м/с - 1 уровень опасности, желтый.

Напомним, согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 5 марта, в Украине будет тепло, но дождливо. Синоптики прогнозируют дожди в западных, северных и восточных областях. В центре и на юге осадков не ожидается за исключением Черкасской области.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 марта, в Международный женский день, ожидается теплая и солнечная погода: температура воздуха местами поднимется до 15 градусов тепла.