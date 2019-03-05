В сети показали переписку с "матерым" мошенником, выдающим себя за бойца ВСУ

В социальной сети Facebook пользователь "Кот Кит" выдает себя за бойца Вооруженных сил Украины и просит материальной помощи среди случайных юзеров.

Как сообщил на своей странице пользователь Игорь Нестеренко, к нему неожиданно написал в личные сообщения указанный злоумышленник, в друзьях у которого было 4800 человек. При этом, как отметил Нестеренко, с указанной личностью у него было 92 общих друга.

В беседе мошенник попытался соврать потенциальной жертве о том, что ему необходимы средства на мобильный телефон и что он находится на передовой. В свою очередь Нестеренко попытался вывести его на "чистую воду", задав несколько наводящих вопросов.

После непродолжительной беседы мошенник попросил перевести деньги ему на карту и дал необходимые данные, но обмануть случайного пользователя у него не получилось.

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