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В сети показали переписку с "матерым" мошенником, выдающим себя за бойца ВСУ

вторник, 05 марта 2019, 17:11

Украинцу удалось вывести на чистую воду мошенника, который представлялся бойцом ВСУ.

Переписку, благодаря которой стало понятно, что по ту сторону экрана вовсе не боец ВСУ, а обычный аферист, опубликовал в Facebook Игорь Нестеренко.

"Лежу такой, слушаю музычку, никого не трогаю.. и тут обана, сообщение в личку. "У тебя на лбу ЛОХ написано". Не прямым текстом конечно, а так.. шоб сразу не обиделся))) Вобщем погонял эту *цуку по углам, чтоб понять хоть чем он дышит.. Короче, читайте. Кстате! общих друзей - 92, Всего френдов 4800. Матерая зверюга!))" – написал он.

Отметим, что на данный момент страница мошенника действенно чиста. На ней нет никакой информации, причем указанные 4800 друзей также отсутствуют.

Как сообщал "Апостроф", ранее ветеран АТО рассказала о мошеннике, наживавшемся на живых и мертвых бойцах.

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