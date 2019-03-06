"Русский мир" во всей красе: журналист рассказал о "бизнесе" нищего наемника в Донецке

В сети поделились историей о том, как российские наемники в оккупированных районах Донбасса пытаются наладить специфический "бизнес".

Об этом на своей странице в Twitter пишет журналист под ником VASILY MAXIMOV.

По его словам, один из боевиков предлагал его знакомому риэлтору продать "отжатые" в Донецке квартиры.

"Прекрасная история про "русский мир". К знакомому подвалил сибирский "ополченец" - типа, есть знакомые риэлторы? Мы там в Донецке 50 квартир отжали, надо продать. Знакомый прифигел, и послал "ополченца" в сторону его любимой г*внороссии. И пожалел, что пиво купил этому ушлепку", – пишет журналист.

При этом, он отмечает, что риэлтору пришлось купить боевику пиво, поскольку у того не было денег.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о самоликвидации очередного боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Александра Петрова из Донецка.