В Харькове умер известный журналист: в сети волна скорби

В Харькове умер известный журналист Николай Криволапов.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom, ссылаясь на пресс-службу мэрии.

"Друзья, коллеги, знакомые просто не равнодушные и не черствые люди! В нашей семье случилась большая беда! У моего брата Николая Криволапова случился сильный инсульт. Он прооперирован и лежит в бессознательном состоянии на вентиляции легких в четвертой "неотложке" города Харькова", - сообщал ранее в соцсети брат Криволапова Александр.

Отмечается, что харьковские журналисты устроили сбор денег для пациента, однако спасти его не удалось: 7 марта Николай Криволапов умер.

Свою карьеру журналист начинал на телеканале Simon, был звездой местного телевидения в 90-е годы, позже возглавлял ряд местных журналистских проектов. Последнее время много писал о смертельном ДТП на Сумской и следил за ходом судебного процесса.

Новость о смерти Криволапова вызвала реакцию среди его знакомых в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", 8 февраля в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.