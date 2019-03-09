​У украинских "евробляхеров" возникла большая проблема в Словакии: фото и видео

Владельцы евроблях, которые из-за невозможности ввоза авто с иностранной регистрацией в режиме транзита, вынуждены были покинуть их у границы в Словакии, жалуются на разворовывания автомобилей.

Об этом сообщает издание mukachevo.net.

В словацком селе Убля, что у границы с Украиной уже несколько месяцев чрезвычайная ситуация - все свободные участки заставлены автомобилями, которые принадлежат украинцам.

Эта ситуация сложилась из-за того, что в Украине ликвидировали возможность завозить автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита.

Словаки утверждают, что три сотни автомобилей, припаркованных по всему селу, во дворах и в садах оставили украинцы, которые из-за нового таможенного закона не смогли вернуться в Украину. Проблему попытались решить даже на правительственном уровне.

"Мы зафиксировали большую проблему в селе Убля, здесь образовалось кладбище для автомобилей, которые оставили украинцы", - сообщил прессе премьер-министр Петер Пеллегрини. И пообещал принять меры. Однако пока бесполезно.

Впоследствии появилась другая проблема. Владельцы иномарок начали жаловаться, что неизвестные начали разбирать оставленные автомобили - от колес к зеркалам заднего вида. Некоторые машины просто исчезают и украинские владельцы обращаются в полицию.

"Сейчас в селе Убля зафиксировано две кражи автомобилей, принадлежащих гражданам Украины", - сообщила пресс-секретарь полиции Яна Лигдаянова.

В то же время местные словаки настроены враждебно, они заявляют, что машины украинцев им мешают.

"Эти машины припаркованные на нашей территории, которая принадлежит нам, а не украинцам", - говорит один из местных водителей.

Как сообщал "Апостроф", с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, вырастут до 170 000 гривен. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.