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​В Днепре поймали вора-неудачника с ножницами: фото

суббота, 09 марта 2019, 01:27

7 марта в Днепре неизвестный пытался убежать от полиции на краденном электрическом велосипеде.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото.

Так, мужчина прицепил свой велосипед на трос к дереву и пошел за продуктами в супермаркет. Но вскоре проходящего мимо злоумышленник перерезал шланг, сел на электротранспорт и спокойно уехал.

Обнаружив пропажу, мужчина сразу же позвонил в полицию и максимально подробно описал велосипед. Не прошло и пяти минут, как патрульные заметили его в нескольких километрах от места кражи. Они приказали мужчине остановиться, но тот явно это делать не собирался, всячески игнорируя требования правоохранителей. Преследование грабителя длилось до тех пор, пока он не совершил ошибку - не свернул к жилым домам, пытаясь "потеряться" во дворах. Там его и задержали.

В рюкзаке у 34-летнего мужчины нашли арматурные ножницы, которыми он, вероятно, и перерезал трос. Позже хозяин подтвердил, что велосипед, на котором передвигался злоумышленник - его.

Злоумышленника забрали в райотдел полиции.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео с воровками, которые орудуют на станциях метро в Киеве.

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