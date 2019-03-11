Кандидат в "бригаду 200": в сети подняли на смех бравого защитника "русского мира"

В сети высмеяли поклонника "русского мира", который хочет попасть в "армию ДНР".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Потенциальный клиент в "200 бригада". Обратите внимание на дырляндское наречие", - написал он и опубликовал скриншот из соцсети.

В интернете Анатолий Малыш с Донбасса написал, что хочет защищать так называемую ДНР. Он опубликовал в сети "объявление" со словами: "Ишю камондира в Енакиево который поможет вступить в ряды днр".

Пользователи сети высмеяли эту ситуацию с будущим боевиком.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото боевика, которого ликвидировали на Донбассе в субботу, 9 марта.