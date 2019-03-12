Народ все стерпит: сети повеселил новый "финансовый" закон в России

Государственная Дума утвердила законопроект, который предусматривает обеспечение права на алименты нетрудоспособных лиц для граждан предпенсионного возраста.

Как сообщают российские СМИ, законопроект обеспечит право на алименты нетрудоспособных лиц при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в документе предлагается сохранить возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на приобретение права получать алименты из-за нетрудоспособности.

"Прямо сейчас Госдума в третьем чтении приняла крайне интересный проект закона о праве нетрудоспособной родни взыскать с вас алименты. Суть документа заключается в том, что граждане, достигшие 55 и 60 лет, будучи признаны нетрудоспособными, смогут получить право на алименты от родственников", - сообщают в Telegram-канале "Зарешали".

Отмечается, что на выплаты сможет претендовать бывший супруг, который стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Кроме того, выплаты могут получать совершеннолетние братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, отчимы и мачехи.

"Видимо государство считает, что глубинный народ все стерпит. А нам интересна реакция простых работяг, которые, сводя концы с концами, вдруг внезапно должны будут содержать каких-то алкашей, которые им могут приходиться внезапной родней. Вот уж тут будет такой социальный бум, который подорожником по типу снижения ставки по ипотеке уже не прикроешь", - говорится в сообщении канала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовые митинги против изоляции интернета в России.