Украинцев разгневала песня о сильном Путине в одесском магазине: опубликовано видео

Активист Сергей Стерненко огорошил сеть, показав, как покупателей одного из супермаркетов техники в Одессе развлекают песней о президенте России Владимире Путине.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Это сеть магазинов COMFY. Работники ее магазина на ул. Среднефонтанской в Одессе решили, что для покупателей будет очень кстати включить песню "Go hard like vladimir putin" в честь царя страны-бензоколонки. Видимо, эти недалекие люди хотят видеть в Одессе российские танки или террористов вроде Гиви и Моторолы. Иначе объяснить такой поступок невозможно. Они бы еще гимн агрессора включили или вместо вывески прицепили триколор с курицей", - написал он.

В сети тут же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России высказались о "пешках" Путина на выборах в Украине.