В Украине собрались пересмотреть даты основания крупных городов: названы причины

В Украине собираются пересмотреть даты основания Днепра, Павлограда (Днепропетровскую область) и Одессы, поскольку история их основания имеет более давнюю историю, чем та, что известна на данный момент.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Радио Свобода.

"Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине, и те примеры, которые я привожу, - это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Согласно названные мною города - Павлоград и Днепр - это лишь примеры. Еще пример - Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18-го века. Но это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии при участии историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах", - отметил он.

По его мнению, на данный момент нельзя отсчитывать дату основания Днепра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда - от ее сына Павла, поскольку оба города имеют гораздо более давнюю историю, которая берет свое начало со времен казачества.

Как сообщал "Апостроф", ранее село под Днепром переименовали в честь погибшего на Донбассе десантника.