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Блогер обвинил Авакова в попытке повлиять на выборы с помощью радикалов

среда, 13 марта 2019, 15:33

Министр внутренних дел Арсен Аваков с помощью радикалов из "Национального корпуса" организует провокации в центре Киева с целью повлиять на ход президентских выборов в пользу Юлии Тимошенко.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер и политический эксперт Алексей Вороненко, пишут "Украинские новости".

"Очень любопытный материал подготовила "Украинская правда" по последним событиям с участием "Нацкорпуса". Роман Романюк и Роман Кравец - респект! Кто еще не читал - рекомендую. Авторы действительно разложили все по полочкам, но лично у меня после прочтения остался вопрос: а зачем все это Авакову? Просто из нелюбви к Порошенко? Звучит неправдоподобно. Наверное, самому министру хотелось бы, чтобы мы так думали, но я усматриваю во всей этой истории несколько иную подоплеку", - написал эксперт.

По его мнению, ключ к пониманию всей этой истории кроется в одной фразе из статьи, которую издание приводит со ссылкой на "собеседника в руководстве "Нацкорпуса": "Он категорически отбрасывает даже саму мысль о том, что его сила могла подыгрывать кому-либо из политиков, будь то Тимошенко или Аваков".

"Тимошенко или Аваков"... А, может быть, не "или", а "и"? Лично я это вижу именно так. В данном случае "Нацкорпус" играет по сценарию Авакова, который в свою очередь подыгрывает Тимошенко. Причем, игра затевается рискованная. По факту министр МВД с помощью радикальных боевых формирований намеревается устроить террор, и происходит это в числе прочего в центре Киева. И его цель - не просто подгадить Порошенко, а дестабилизировать, чтобы помочь Тимошенко вырваться вперед", - подчеркнул политолог.

Он также отметил, что действия главы МВД в данной ситуации идут в разрез с законом, в частности - с Уголовным кодексом.

"Примечательно, кстати, что для своей массовки Аваков привлекает не привычных уже бабушек, а опальных праворадикальных боевиков, что может вылиться в опасные провокации в центре столицы. Такие действия главы МВД означают вмешательство в выборы и являются уголовным преступлением. За которое рано или поздно придется отвечать", - подытожил Вороненко.

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